El sol i la calor no són bons aliats de les. A més, és a l'estiu quan molta gent marxa de vacances i deixa de banda les obligacions de la llar. Ahem preparat un recull deperquè tinguis la casa ben decorada durant l'estiu.És una espècie que només viu a l'estiu i requereix estar ubicada en un lloc lluminós. El manteniment és ben senzill: només s'ha de polvoritzar els dies més càlids i mantenir-la seca els dies humits.És la planta perfecta de l'estiu i dona molt color a la llar. Necessita una ubicació assolellada, un sòl fèrtil i ben drenat i ser regada freqüentment, però sense entollar.Tot i que és capaç de créixer en zones fredes, prefereix els climes càlids amb ubicació lluminosa i assolellada. S'ha de regar amb moderació i abonar cada 15 dies per aportar-li els nutrients necessaris. Les seves flors marcides atreuen insectes, s'han d'anar eliminant per evitar plagues.És una de les varietats més resistents que existeixen i li encanten els llocs a ple sol. Durant els dies més calorosos, és necessari regar-la cada dia perquè les flors es mantinguin.S'ha d'ubicar en un lloc assolellat, però sense rebre els rajos de forma directa i fora de corrents d'aire. Necessita mantenir el sòl humit sempre per a créixer de manera òptima. Un consell: retira les fulles seques sempre perquè tingui més força de creixement.El seu període de màxima floració és la primavera i l'estiu i, per tant, els seus llocs preferits són els lluminosos i assolellats. Per un creixement òptim: rega-la dos cops per setmana i adoba-la cada 15 dies amb un fertilitzant per a plantes amb flor.És una espècie molt resistent i requereix poques cures. Durant l'estiu només s'ha de regar de dues a tres vegades per setmana i tenir un bon drenatge al test. Compte, si l'aigua s'estanca, la planta s'ofega.És una varietat de la petúnia i les seves flors petitones són ideals per decorar un balcó a ple sol. Evita que el test es quedi sec i adoba-la cada setmana. Talla les flors marcides per estimular-ne el creixement de noves.És una espècie molt resistent al clima calorós. Ubica-la a ple sol, en un sòl ric en nutrients i mantén-la sempre humida sense estancar-la.Una espècie perfecta per ubicar-la a ple sol, sempre amb un sòl ben drenat. Durant l'estiu és necessari que mai li falti humitat perquè així produirà una quantitat enorme de flors.És la versió penjant de la petúnia. Creix molt ràpidament i té una floració molt abundant. Ha d'estar exposada a ple sol i s'ha de regar de forma abundant sense estancar-la, a més d'abonar-se cada dues setmanes amb fertilitzant específic.És una varietat de pensament que resisteix prou bé l'hivern i té un cicle vital de dos anys. S'ha d'ubicar en un lloc amb molta llum, mantenir el sòl ben drenat i regar-la abundantment cada dos o tres dies. A principi de la tardor, adoba-la amb terra nova i fertilitzant.

