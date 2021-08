El preu de la llum torna a fregar màxims històrics aquest dimarts

Eltornarà a acostar-se aaquest dimarts després que hagi quedat fixat aper a tot l'Estat i Portugal davant els 103,07 euros d'aquest dilluns, segons OMIE, l'operador designat per a la gestió diària de l'electricitat a la Península.D'acord amb els seus indicadors,i en cap moment del dia se situarà per sota els 100 MWh ja que el mínim serà de 100,85 euros MWh. Elamb 106,57 euros i el mercat majorista va seguir amb valors molt elevats en les jornades següents, amb algunes jornades per sota els 100 euros MWh.Els 103,07 euros d'aquest dilluns és eldesprés del màxim del 21 de juliol. El segon preu més alt va ser l'11 de gener del 2002, quan es va situar en els 103,76 euros.Aquest dilluns, l'associació de consumidors Facua ha reclamat al govern espanyol quedesprés de l'augment registrat en el conjunt del mes de juliol d'un 36,2%, és a dir, uns 23 euros més que fa un any. D'aquesta manera,

