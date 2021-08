Jordi Mestre abandona la presidència del Gremi d'Hotels de Barcelona

Relleu al capdavant del. El fins ara president de l'associació,, ha anunciat aquest dilluns que plega i el vicepresident primer Jordi Clos assumirà temporalment les seves funcions fins a la celebració de la pròxima junta rectora.En un comunicat el gremi assegura que. L'entitat agraeix a Mestre el seu pas per la presidència.Mestre se'n va quan tot just. El ja expresident havia estat escollit per unanimitat el 2 de juliol del 2019. Segons els estatuts, estava previst que el mandat s'allargués un total de quatre anys.El gremi assegura que està preparat davant de la renúncia. L'entitat diu que el traspàs de competències entre Mestre ies farà "de forma àgil i transparent", sense alterar el funcionament del gremi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor