La CUP rebutja la comissió bilateral: «Treballarem per un nou embat»

El diputat de laha advertit aquest dilluns que la seva formació va ser molt "clara" en el pacte de Govern amb ERC i que seguirà treballant per "crear un nou embat" amb l'Estat. "Si ERC creu amb anar a negociar en una, no hi estem d'acord, no és el nostre camí i treballarem per crear aquesten dos anys", ha avisat el també membre de la mesa del Parlament.Ho ha assegurat en una atenció als mitjans el mateix dia en què es reprèn el principal òrgan de diàleg bilateral entre els executius català i l'espanyol després de tres anys de no reunir-se. "No anirem a una Comissió Bilateral a negociar molles, el que", ha afegit el diputat de la CUP, que ha assegurat que el partit "no renuncia a res".En la mateixa línia, el diputat anticapitalista ha dit que li "costa entendre" que a la taula de diàleg "es digui des d'un principi que no es pot". "Si ERC creu que és possible fer això, que ho faci, però nosaltres en cap moment ens hem negat a continuar avançant i treballant en camins de ruptura", ha reiterat.La Comissió Bilateral Estat-Generalitat es reuneix aquest dilluns a les 16 hores a la seu del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a Madrid, i el Govern preveu plantejar-hi més d'una. Algunes són clams històrics en matèria d'infraestructures, economia, drets socials i protecció de la llengua catalana.

