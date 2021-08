Làctia compleix les seves amenaces i tanca les portes a la llet d'Osona

El camió de llet, davant la planta de Làctia. Foto: Cooperativa Plana de Vic

aquest dilluns al matí. L'empresa és la principal distribuïdora de Mercadona. El motiu és que l’empresa lletera no accepta una clàusula del nou contracte amb els productors.Després de diversos estira-i-arronses, amb una manifestació inclosa al davant d'un dels supermercats a Vic, els ramaders van acceptar l'última oferta de Làctia, de. El sector denuncia que aquest preu encara és insuficient per cobrir els costos de producció ja queda lluny dels 37 cèntims que calculen que necessiten per revertir la situació.Tot i això, els ramaders van signar divendres el, però van incloure com a condició un afegitó que deia: "El subministrador signa aquest contracte per necessitat sent conscient que el preu acordat no cobreix". Làctia no ho va acceptar i va amenaçar que aquest dilluns deixaria de recollir la llet. I així ha estat.A quarts de set del matí ha arribat una cuba de 25.000 litres de laque ja no ha pogut descarregar. A les 11 ha passat el mateix amb una altra deamb la mateixa quantitat. Els ramaders tenen ara un problema, ja que la producció estimada de la setmana és de 182.000 litres que, a hores d'ara, no saben on col·locar.Els ramaders estan buscant sortides a la llet, abans no es faci malbé. Una possibilitat passa per vendre-la en el mercat interior, sense contracte, a un preu fins i tot inferior. Una segona sortida passa per, a països com França o Itàlia.considera que l'exportació és una opció però la qualifica de "despropòsit". "Catalunya és deficitària, ha d'importar llet, no s'entendria que la portéssim a fora", explica.no cobreix tota la demanda i se n'ha d'importar de fora. El 1995 a Catalunya hi havia 4.329 explotacions però el 2020 s'han reduït, és a dir, han tancat el 90%. Només l'any passat van tancar 22 granges. El sector, a més, assegura que han guanyat en eficiència durant els últims anys i que ara toca millorar el preu per poder seguir amb l'activitat.Segons explica Bassas, els ramaders a França, per exemple, cobren, molt per sobre el que cobren els seus homòlegs catalans.

