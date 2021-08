Simone Biles retorna a la final individual de la barra d'equilibri

Continuen els moments històrics alsLa gimnasta estatunidenca, guanyadora de sis medalles d'or en anteriors JJOO, ha decidit retornar a la final individual de la competició de la barra d'equilibri. La notícia és ja una victòria, després que Biles anunciés la seva retirada per problemes de salut mental Aquest dimarts, doncs, la gimnasta reapareixerà a Tòquio a la recerca d’una medalla a la barra d'equilibri. Per què?i, per tant, l'or no estava assegurat. Cal recordar que als Jocs de Rio el 2016 només va poder aconseguir el bronze i enguany sembla que no aconseguirà pujar al podi.Així, la final individual de la barra d'equilibri d'aquest dimarts serà l'. Ho farà contra la seva companya, l'estatunidenca Sunisa Lee, guanyadora del concurs complet, i les xineses Chenchen Guan i Xijing Tang.

