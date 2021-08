Suspès un concert de Sergio Dalma per animar a incomplir les mesures de seguretat

La resposta de Dalma

El cantant catalàtancava aquest diumenge el cicle de concerts "Las noches del Malecón", a Múrcia, peròEn un moment de l'actuació,alguns dels èxits de l'artista, i l'organització va demanarimposades pel govern regional i les autoritats sanitàries: estava prohibit aixecar-se del seient.El cantant, però,i a gaudir,, dels seus temes. "Interromprem el concert cada cop que els facin seure", va animar el cantant des de l'escenari.Veient l'actitud del públic i de Dalma,: "No podem permetre que res ni ningú, sigui qui sigui, posi en risc tot l'esforç realitzat durant els més de seixanta shows que hem celebrat en la nostra tercera edició".i aquest dilluns ha publicat al seu compte de Twitter un missatge de disculpa per la seva actuació durant el concert. "", ha dit.El cantant també s'ha defensat dels comentaris i mal interpretacions que s'han fet de la seva actitud a les xarxes socials. "Vull deixar clara una cosa:". Després de dos anys de pausa per la pandèmia de la Covid, Dalma es va deixar emportar per l'eufòria de poder celebrar, de nou, un concert. "Espero que aquestes paraules serveixin per deixar clares les meves disculpes i el meu", ha finalitzat.

