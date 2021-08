Vídeo: tornen a retirar i cremar la bandera espanyola de l'ajuntament de Vic

Membres de l'organització independentista la Forja han retirat aquest diumenge la bandera espanyola de l'ajuntament de Vic després que fos repenjada pel govern de la ciutat. La mateixa bandera havia estat retirada del lloc fa unes setmanes, concretament el 21 de juny, per part d'integrants del CDR, que la van cremar davant d'alguns curiosos de la plaça Major.

Nou ultratge a la bandera espanyola: unes hores més tard que l'Ajuntament de Vic la repengés, nosaltres la retirem. Mai acceptarem l'ocupació de la nostra terra! 🔥 pic.twitter.com/UR7EK1UOEL — La Forja - Osona (@LaForja_Osona) August 1, 2021

La Forja explica que amb aquesta acció també es vol mostrar "tota la solidaritat" amb un manifestant investigat i ja absolt per ultratge a la bandera.De la mateixa manera que fa poc més d'un mes, dos individus encaputxats van pujar de nit al balcó de la façana de l'Ajuntament, situada a la cèntrica plaça Major, i van treure la bandera espanyola del pal i la van tirar a terra. El vídeo mostra com els mateixos individus la cremen, en aquesta ocasió en un altre lloc sense determinar.Fa dos mesos mes, el jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona va obligar a col·locar la bandera espanyola al balcó principal de lAajuntament de Vic. Ja estava al balcó de la torre del rellotge -el de dalt de tot- per ordre també de la justícia , però s'havia de posar al balcó principal perquè "és un lloc "destacat i d'honor".

