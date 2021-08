Detingut un camioner per provocar un accident mortal a la Jonquera

La policia local de, a, ha detingut aquest diumenge el conductor d'un tràiler articulat implicat en, dels quals almenys un ha resultat ser mortal. Segons ha pogut saber l'ACN, els fets han ocorregut al voltant de lesdesprés que el camioner hagi circulat en sentit contrari per una rotonda de lai hagi topat amb un vehicle, per la qual cosa s'hi ha tallat la circulació.Ha calgut activar diverses dotacions dels, elsi el(SEM). Se l'ha detingut per presumpta conducció temerària. La víctima mortal és el conductor d'un altre camió amb qui, segons fonts de la investigació,prèviament i després ha atropellat.Posteriorment, ha intentatperò ha fet la rotonda en sentit contrari i ha col·lidit amb un turisme de matrícula francesa, la conductora del qual ha resultati ha estat evacuada en helicòpter. Abans de ser detingut,. En les pròximes hores passaràdels Mossos d'Esquadra.

