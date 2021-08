Pfizer i Moderna apugen el preu de les vacunes pactat amb la UE

Les farmacèutiques nord-americanesapugen el preu de les vacunes contra laen l'últim contracte de subministrament del vaccí signat amb la(UE), segons ha explicat aquest diumenge el diari britànic Financial Times, que afirma haver tingut accés al nou acord.El preu per dosi renegociat per part de Pfizer passaria. Pel que fa a la vacuna de Moderna, també augmentaria el seu preu, en aquest cas. Segons explica el mateix diari, Moderna s'havia plantat en els 24 euros, però va cedir a abaixar el preu a canvi d'unaper part de la UE.Les noves exigències d'aquestes dues fabricants del vaccí es produeixen després que uns estudis clínics indiquessin que les vacunes ambtenien millors índexs d'eficàcia que les vacunes de virus modificat, com lai la de, que són més barates. L'Estat espanyol ja fa dies que no distribueix el vaccí d'Oxford a les autonomies El fet que enmig de les negociacions amb les farmacèutiques la UE estigués investigant el vincle entre lesi les vacunestambé va contribuir a les altes exigències en els preus. Així doncs, els nous contractes de Pfizer i Moderna tenen una vigència fins a l'any 2023 i en total suposen unaLa informació del rotatiu anglès assenyala que aquestes dues farmacèutiques tindran ungràcies a la UE, però també pels països "ansiosos" per aconseguir el vaccí contra la malaltia. Lahauria ajudat a fer que aquests territoris s'apressessin a vacunar massivament la població.Les primeres estimacions dels especialistes del sector asseguren quepot reportar uns ingressos deel 2022, mentre que perles primeres dades la situen en elsguanyats.El fet que hi pugui haver una tercera dosi del vaccí precisament per la variant delta podria fer augmentar els beneficis de les empreses., per exemple, ja l'ha començat a aplicar i a l'Estat, la ministra de Sanitat,, va assegurar la setmana passada que seria necessària aquesta tercera dosi i que potser

