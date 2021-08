L'ermita de la Mare de Déu de Puigcerver al Baix Camp té nous ermitans

Suspeses les activitats religioses

En Pere Ferré i la Mònica Arbós, els nous ermitans de l’ermita de la Mare de Déu de Puigcerver, a la porta d’entrada del santuari. Foto: ACN

Durant tot el matí d'aquest diumenge, en Pere i la Mònica no han parat de servir esmorzars alsque s'han acostat fins a l'ermita de la Mare de Déu de Puigcerver, ubicada a 787 metres d'altitud, entre el terme municipal d'Alforja i Riudecols. "Ens hem quedat sense pa, sense tomàquets i sense res, haurem de fer brasa per dinar", ha dit en Pere, entre somriures.Des de fa gairebé 30 anys, la parella desitjava gestionar el temple dei ho havien intentat diverses vegades. Finalment, l'els ha concedit la gestió del santuari per un any. Ells confien a allargar l'estada a l'ermita i deixar les seves feines per dedicar-se al manteniment de les instal·lacions religioses. En Pere és pintor i la Mònica treballa al Colmado Giner de Reus. Ara mateix, enfilen cada cap de setmana cap al santuari, després de treballar tota la setmana.Amb l'ajuda del seu fill,"Tenim mil projectes al cap, ens estem adaptant al lloc, però volem fer activitats culturals", ha assenyalat la Mònica. Amb tot, entre les seves prioritats destaquen portar la connectivitat al temple, ja que encara no disposa d'Internet.L'Associació d'Amics de la Mare de Déu de Puigcerver d'Alforja i Riudecols han anul·lat la missa i el recital de poemes previstos per aquest diumenge al santuari, que se celebra cada primer diumenge d'agost per commemorar la festivitat del dia 5, dedicada a la verge. L'entitat ha cancel·lat la jornada per l'actual situació de, tot i que s'han celebrat les misses als respectius municipis.