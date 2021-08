​Detingut per estafar butlletes a vuit venedors de l'ONCE

La Policia Nacional espanyola ha detingut a València un home de 35 anys peramb intercanvis d'unes butlletes suposadament premiades per altres de noves, amb un valor total de 1.500 euros.La investigació es va iniciar a mitjans de juliol en tenir coneixement que un venedor podia seren el que li haurien estafat butlletes per cent euros, segons explica la policia. Després de les primeres indagacions va quedar clar que no era l'única víctima, i que hi havia més venedors afectats en d'altres districtes de València i fins i tot d'altres localitats.es dirigia als venedors de l'ONCE i els sol·licitava que li facilitessin noves butlletes a canvi d'altres que, deia, estaven premiades. Quan el treballador es disposava a comprovar les butlletes, el sospitós fugia amb els cuponsEn alguna ocasió, el seuconsistia en pagar les butlletes amb targetes de crèdit sense fons per apoderar-se dels cupons i, tot seguit, sortir corrents. També manifestava als venedors que havia treballat en l'organització per guanyar-se la seva confiança.Gràcies a la col·laboració de les vuit víctimes, l'home va ser detingut pelsper la qual cosa ha estat posat a disposició judicial.

