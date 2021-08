L'aeroport del Prat, entre millors del món anti-Covid

Una consideració de referent mundial

s'ha situat entre lesinfraestructures, després que li hagin atorgat les-la màxima consideració- del programa Covid-19 Safety Ratings, de la prestigiosa consultora Skytrax, que es dedica a fer estudis de qualitat en el camp aeronàutic a nivell mundial.Els auditors, que han visitat les instal·lacions, han destacat els, la comunicació de les mesures implantades i els. Així com, el requeriment, la disponibilitat i visibilitat dels dispositius de gel hidroalcohòlic i venda d'EPI, elmillorats en terminal i la neteja i monitoreig d'àrees públiques, entre d'altres aspectes.L'acreditació de Skytrax ha definit l'aeroport català com. Unes avaluacions i reconeixements que també han rebut,Les sis instal·lacions aeroportuàries del gestor d'Aena s'han incorporat aixíque han rebut les. A la Unió Europea, només n'hi ha dos: l'aeròdrom Roma-Fiumiccino i el de Malta. I en tot el planeta ja en són 17.L'acreditació de Skytrax està considerada com un referent mundial per definir laper als passatgers i un màxim reconeixement a l'eficàcia de les mesures d'higiene i seguretat implantades als aeroports. En total, han avaluat fins a 175 protocols diferents introduïts en resposta a la pandèmia de més deAquests sis aeroports, a més, també disposen de la certificació del programa d'Acreditació de Salut Aeroportuària del Consell Internacional d'Aeroports (ACI), com a part de la trentena de la xarxa d'Aena que ja l'ostenten. En aquest cas, examina el compliment de les mesures sanitàries recomanades per l'ACI, l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI), l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i les guies de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Aena ha assegurat que, amb l'ACI i, s'ha confirmat que "les mesures implantades als seus aeroports no només compleixen la normativa en vigor a Espanya i elsdels aeroports, sinó que una entitat independent certifica que l'experiència del passatger aconsegueix la màxima puntuació".

