Medalla d'or i rècord mundial d'una blaugrana als Jocs Olímpics

El salt a la glòria de la nostra atleta blaugrana🥇



🇻🇪 Felicitats, @TeamRojas45! #Tokyo2020 pic.twitter.com/XWrMXTaNUi — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 1, 2021

amb sabor blaugrana als. L'atleta de Veneçuela i del, ha aconseguit aquest diumenge la primera posició a la prova de triple salt femení. Ho ha fet amb una marca històrica de, superant l'anterior rècord del món, marcat per la ucraïnesal'any 1995, i que es trobava en 15,50 metres.La veneçolana era la gran favorita i ja en el primer salt s'ha assegurat l'or olímpic, amb una marca de. En la resta d'intents,ja ha cercat superar la millor marca mundial, i ho ha aconseguit en l'últim intent. Així doncs, el nou rècord del món ha estatAmb només 25 anys, Yulimar Rojas ja fa diverses temporades que representa al FC Barcelona, ​​on va arribar després dels Jocs Olímpics deen què va aconseguir la plata olímpica. A més, Yulimar Rojas acumula múltiples reconeixements internacionals, col·leccionant, a més de comptar amb els rècords del món d'ambdues competències.La resta de les medalles en aquesta competició han estat per la portuguesa, que ha aconseguit la plata, i per l'espanyola, que s'ha fet amb el bronze. L'atleta gallega ha establert unper aconseguir aquesta tercera posició en el podi final.

