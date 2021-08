Dos mossos salven una noia d'ofegar-se a la platja de la Barceloneta

Dos agents delsvan rescatar aquest divendres una noia que estava a punt d'ofegar-se a la. Segons han informat fonts de la policia catalana a l'ACN, els fets van passar cap a la, quan dos agents de paisà van sentir crits d'auxili.Fins al lloc també s'hi va desplaçar una patrulla de paisà, que va veure com una dona intentava sense èxit. A la vora de l'aigua hi havia un noi que els va explicar que no sabia nedar i que no podia socórrer la jove. Tot seguit, dos agents, un uniformat i l'altre de paisà, es van treure la roba peren veure que la noia s'enfonsava.Els dos agentsi la van col·locar en flotació i en posició de salvament fins a arribar a la sorra. Un cop fora, la van cobrir amb una manta tèrmica perquè semblava tenir. Segons va detallar ella mateixa, estava exhausta perquèLa noia va agrair molt l'actuació dels agents, ja que s'havia empassat molta aigua i no hagués aconseguit arribar a la sorra. Amb tot,, ja que assegurava que es trobava bé.

