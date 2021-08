Vídeo | Laporta aixeca passions entre els aficionats alemanys

Elja prepara la temporada 2021-2022 i ho està fent amb una. I més enllà del reclam que té la plantilla blaugrana, el president del club,, tampoc es queda curt. Entrei amb ell'ha rebut aquest dissabte un grup d'aficionats a l'hotel on s'allotja l'equip.Una rebuda sonora que ha nascut d'un dels fans que li ha demanat un autògraf i fotografies., li ha exclamat. Unai unaque han cridat l'atenció del mateix Laporta, que no ha negat res a ningú.Això sí, en les imatges publicades per, difoses pel canal del club, es pot veure com la majoria d'aficionats, a diferència del mandatari de l'entitat catalana. Els blaugranes van vèncer aquest dissabte perl'amistós contraalemany.

