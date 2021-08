Una setantena d'evacuats d'una acampada a Ribes de Freser per les fortes pluges

Cotxes atrapats a Vilafranca

Un total de, entre 5 i 28 anys, van seraquest dissabte a la nit, per lesque es van produir durant bona part de la jornada. Feien unaa la zona de la Vall del Freser i lesSegons han informat els Bombers, que van treballar amb dues dotacions, a més de la participació de Mossos d'Esquadra,i ha estat l'actuació més destacada en les sortides dutes a terme entre les 22 hores de dissabte i les 10 del matí d'aquest diumenge.del campament Molí de Feners per inundació de la zona d’acampada, a Saldes. Tots ells els van dur a l’antiga escola del municipi del nord del Berguedà. Igual que a Ribes van fer aquestes tasques vehicles de Bombers i la policia catalana i Creu Roja va proporcionar-los mantes.En total, el cos ha fetque s'han donat arreu del territori. Laha concentrat una mica més del-58-, seguit de la-49-, entre les dues àrees han suposat més del 50% on s'ha desplaçat el cos i juntament amb-39-, les àrees més afectades.Entre les actuacions dels Bombers, també hi ha ha hagut l'ajuda a diversosper una riuada d'aigua. Una dotació i la Policia Local van socórrer diverses persones en perill i van balisar la zona, sense més conseqüències.També elsvan motivar la intervenció de Bombers, tant per apagar focs, com per prevenció de caiguda d'elements a la via pública. Així,que es va declarar en unal costat d'una masia a Querol, a l'Alt Camp. Cinc dotacions hi van treballar per controlar les flames.

