El Bicing incorporarà un miler més de bicicletes elèctriques abans d'acabar l'any

El servei delincorporaràaquest 2021, tal com ha anunciat aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona. D'aquesta manera, n'hi hauràd'aquesta tipologia de les 7.000 que hi ha en circulació per la capital catalana Aquest increment es farà transformant les mecàniques , gràcies al disseny intel·ligent de les bicis i instal·lant un sistema elèctric de manera molt senzilla. El consistori ho ha justificat per laque ha tingut, amb un 36% de viatges actuals i unatrajectes diaris.Actualment, hi ha, després que en el segon semestre de 2020 s'hi sumessin. El 18% de les últimes noves altes provenen dels barris on fins ara no hi havia cap estació com la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova, Canyelles, la Vall d'Hebron, Vallcarca i els Penitents, la Clota, el Carmel, el Verdum, les Roquetes i Ciutat Meridiana. En aquests moments, el servei compta amb, 97 més que fa dos anys, cosa que suposa un augment del 23% en la cobertura territorial dins la ciutat.El passat mes de maig, es van superar els, la xifra més alta dels últims tres anys. I en els primers sis mesos d'enguany s'ha arribat a, un 23% més respecte al 2019 i la previsió és que aquest 2021 se superin els 14 milions. El 18% del creixement dels viatges correspon a barris que no estaven integrats a Bicing anteriorment i diàriament es fan més 45.000 viatges.Els abonats a les bicicletes del Bicing en uni un 64% a diari. El perfil d'aquestes persones és home, en un 54,7% dels casos, amb una edat mitjana de 38 anys. El grau de satisfacció, segons l'enquesta duta a terme el passat mes de gener, va situar en nou de cada deu usuaris i en va destacar la sostenibilitat com el primer motiu per adherir-se.

