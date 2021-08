Rull: «El 3-O vam perdre l'oportunitat per declarar la independència i negociar internacionalment»

"Els forts pacten; els dèbils imposen"

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat,, ha admès, en una entrevista a El Punt Avui d'aquest diumenge, que el 3 d'octubre, dos dies després d'organitzar el referèndum, l'any 2017 , "es va".Rull ha explicat que en aquells diesi era el moment de fer lai poder-la mantenir en uns termes de negociació amb laper aconseguir el reconeixement". Ha dit que si Catalunya esdevé independent "m'imagino molt que serà com aquell dia", encara que ho ha condicionat al mateix "nivell de mobilització, amb unes institucions ben arrenglerades", remarcant la idea que la mobilització de la gent serà la clau.Ha reconegut que aquellses vanpensant que "disposaríem de més temps, que hi hauria més recorregut" i que davant tindrien un executiu espanyol "amb voluntat de..., i vam veure que no té cap mena de voluntat ni d’acatar plantejaments o suggeriments de la comunitat internacional, ni d’entrar en un viarany democràtic per resoldre aquella situació".Malgrat que ha acceptat que el"existeix, és vigorós, però ha de tornar-se a muscular" i en aquest sentit ha lamentat, "la imatge que traslladem és de recels i, això té una conseqüència, la".L'exconseller ha assenyalat que a laha descobert que, perquè no sotmet a referèndum "el seu projecte col·lectiu", tal com fan "els països avançats" com Regne Unit i Canadà., ha reblat i ha continuat que aquesta "debilitat" d'Espanya "l’aboca a desmantellar i desballestar el seu sistema de drets fonamentals" i posa d'exemples les resolucions dels tribunals Suprem, Constitucional i de Comptes.En aquest sentit, ha expressat l'esperança que en dos anys elavalarà que "no vam tenir un judici just" i ha afirmat que amb els , el president del govern espanyol , Pedro Sánchez, s'ha volgutal

