Nit de tempestes fortes, fred i neu en algun punt del Pirineu

Normal això a l'estiu però cada vegada menys habitual. En els pròxims dies segur que hi torna. pic.twitter.com/XoxY1jAeRf — Elpito meteo (@MeteoElpito) August 1, 2021

Incidències lleus

Avui comença la jornada amb ambient molt més fresc. En el conjunt de Catalunya, la temperatura és entre 5 i 10 ºC més baixa que ahir a la mateixa hora. pic.twitter.com/ZD4TJBH7lz — Meteocat (@meteocat) August 1, 2021

Una línia deva escombrar aquest dissabte al vespre-nit tot Catalunya acompanyada de precipitacions fortes, ratxes de vent intenses i una baixada general de les temperatures. No obstant això, les pluges van deixar poques incidències amb els registres més importants concentrats a(70,3 litres a Espot i 57,3 litres a Sort). En alguns punts, com a Vallter, al Ripollès, va caure una petita nevada.En el vídeo de sobre, podeu veure com la cafeteria, a la cota 2.500 de, s'ha despertat amb algun centímetre de neu. La neu a la zona ha començat a caure a partir de 2.000 metres aproximadament i ha agafat als 2.200.No és un fet excepcional a l'estiu, però sí poc habitual.Segons informa Protecció Civil, a causa de les tempestes, l'R2 nord es va tallar unes hores per la caiguda d'un arbre a la catenària ai l'AP-2 també es va tallar a la circulació al quilòmetre 130 a(Segrià) per assegurar un cablejat elèctric que amenaçava de caure a la carretera. En paral·lel, uns 8.000 abonats de Cerdanyola del Vallès es van quedar sense llum degut a les pluges.Els 8.000 abonats de Cerdanyola van anar recuperant progressivament el subministrament elèctric a partir de la nit i matinada. Les tempestes van ser fortes i acompanyades de pedra o calamarsa en nombroses comarques com laDe fet, elde 20 litres en 30 minuts es va superar en poblacions com Perafita (30,9 litres), Vacarisses (24,1 litres), Tarragona (23,9 litres), Nulles (23,8 litres), la Bisbal del Penedès (23,5 litres), Rellinars (23,3 litres) o Sant Pau de Segúries (21,3 litres), segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

