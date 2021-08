Vídeo | Busquen un noi que va saltar davant d'un metro per sobre les vies

quan s’acostava un comboi, fent parkour, segons informa el portal 3/24. Les imatges es van enregistrar el passat mes d’abril, però s’han fet públiques aquesta setmana a Instagram.Al vídeo es veu com un noi fa diversos salts perillosos a dins de l’estació, fins i tot posant la seva vida en perill pinta uni activa unadel metro. Només s’ha pogut identificar el noi que enregistrava les imatges; l’autor dels salts i un altre persona que els acompanyava van aconseguir escapolir-se.Ara, TMB els busca per. L'empresa també nega que els vigilants del metro estiguessin amb connivència amb l'infractor, tal com sembla en una part del vídeo.

