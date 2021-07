Vídeo | Missatge de @martarovira en suport de Pol Serena: «L'única sentència justa és l'absolució»https://t.co/EapwzgxKHY pic.twitter.com/jrbNUsEkpw — NacióDigital (@naciodigital) July 31, 2021

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte al vespre, condemnat a un any de presó per agredir els Mossos d'Esquadra en un acte de rebuig a la sentència del procés. Membres del grup de suport al jove han participat en l'acte, on també hi ha pres part amb un missatge de veu la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),va traslladar divendres a Serena la sentència d'un any de presó per agredir tres agents de la Brigada Mòbil en una manifestació el febrer de 2019, fet pel qual la fiscalia demanava vuit anys de presó.El militant de Jovent Republicà Pol Serenai a una multa de 200 euros per haver llançat una ampolla d'aigua buida contra agents dels Mossos durant la vaga contra el judici de l'1-O. Serena, que va reconèixer els fets davant del jutge , s'enfrontava a fins a vuit anys de presó, a petició de la Fiscalia, pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. La Generalitat demanava sis mesos per un delicte de lesions

