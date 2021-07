​Què té més calories, una cervesa o un suc de taronja?

La fruita, en aquest cas el suc de taronja, s'associa de manera gairebé indiscutible a una alimentació saludable. Completament d'acord. Això sí, donant per entesa una dieta variada i equilibrada. Un contingut calòric moderat i una presència generosa de micronutrients (vitamines i minerals) són elements clau perquè així sigui. Com també ho són aspectes menys tècnics i absoluts, com ara la facilitat d'accés que ens permet el fet de viure a les ribes mediterrànies, on la varietat i l'oferta estan garantides.

La cervesa té dos elements que dificulten, a priori, establir paral·lelismes amb el suc de taronja. Un de tècnic, ja que porta una petita quantitat d'alcohol, i un altre de caracterització ambiental que la vincula a un entorn relacionat més amb un consum informal que no pas amb una pauta dietètica saludable.Però si ens centrem en dades purament nutricionals,entre aquestes dues begudes tant habitualsde manera molt significativa. La cervesa també conté vitamines i minerals en una proporció prou destacable i presenta una absència total de greixos, pràcticament inexistents també a la fruita. Per altra banda,porta tres vegadesque laEn ambdós productes, els principals components que determinen la quantitat de calories són l'alcohol i el sucre. En el cas de la cervesa una combinació dels dos, i en el del suc de taronja només el sucre.I cap on porta tot això? Doncs a veure que 100 ml. de suc de taronjaFins i tot una mica menys en dependència del, i una quantitat molt inferior si es tracta d'unaLa, doncs, no sembla tenir justificacióNo hi tindrà a veure més tot el que a vegades es menja per acompanyar la cerveseta?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor