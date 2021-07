Tempestes fortes i calamarsa en alguns punts de les Terres de l'Ebre

Els xàfecs forts afecten diversos punts del territori català, especialment ali a l'extrem sud del principat, on s'han registrat tempestes fortes en alguns casos acompanyades de calamarsa.la pluja ha caigut amb molta intensitat, especialment als Alfacs (Montsià), on s'han registrat 26,5 litres per metre quadrat en mitja hora.Un registre similar s'ha mesurat a(27,8 litres per metre quadrat), on segons la Policia Local ha quedat tallada la circulació de l'avinguda Constitució per un arbre caigut a la calçada. Aha caigut una forta calamarsada a quarts de sis de la tarda. Amb tot els Bombers de la Generalitat no han hagut de fer cap sortida per ara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor