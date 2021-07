Alemanya no oferirà tests d'antígens gratuïts a persones sense vacunar

Alemanya deixarà d'oferir proves ràpides gratuïtes per detectar el coronavirus a les persones que no s'hagin vacunat. Així ho ha anunciat aquest dissabte el Ministeri de Salut del país, que ha indicat que no està establerta encara la data concreta perquè entri en vigor aquesta nova mesura.

Per altra banda el ministre d'Economia, Olaf Scholz, ha assegurat que les proves no seran de pagament fins que tothom hagi tingut l'oportunitat de vacunar-se "és a dir, d'aquí a unes setmanes". La previsió del país és que en molt poc temps la majoria de la població hagi rebut, com a mínim, una dosi de la vacuna. Segons Scholz, caldria aplicar excepcions als qui no se'ls pugui vacunar per raons de salut, així com als nens i adolescents.

El responsable econòmic del govern alemany també s'ha manifestat a favor de prorrogar les ajudes econòmiques amb motiu de la pandèmia, almenys fins a finals d'any. "Ningú no hauria de caure poc abans de ser rescatat", ha explicat l'actual candidat dels socialdemòcrates a la Cancelleria en les eleccions del pròxim 26 de setembre.

Quant a la vacunació, una mica més de la meitat de les petites i mitjanes empreses alemanyes està a favor d'una vacunació obligatòria, si amb això es pot evitar un altre tancament de l'economia, d'acord amb una enquesta que s'ha publicat aquest dissabte.

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor