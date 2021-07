Estabilitzat l'incendi de Portbou: 48 hectàrees cremades

#bomberscat treballem des de les 16.13h en un incendi de vegetació a Portbou que ha entrat des de la Catalunya Nord. El foc, en una superfície de matoll, crema en descendent una muntanya i va en direcció mar. A lazona bufa la tramuntana. Ara mateix, 13 terrestres i 4 #maer — Bombers (@bomberscat) July 31, 2021

Molt preocupats per les imatges que ens arriben de l'incendi de Portbou. Restem pendents de l'evolució. pic.twitter.com/2Eok3trJpz — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) July 31, 2021

L'incendi que s'ha originat a Cervera de la Marenda (Rosselló), afecta el terme municipal de Portbou.

En total l'incendi forestal afecta una superfície provisional d'unes 25 hectàrees, 15 de les quals a l'Alt Empordà.@bomberscat pic.twitter.com/iTqYj17lmD — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 31, 2021

Incendi a Portbou ara. Ve de la frontera. pic.twitter.com/GUL57G65rC — JostavuAlli (@jostavu) July 31, 2021

«O travessen el foc o no poden girar»

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat sobre les 19.30 hores d'aquest dissabte l'incendi que crema a Portbou (Alt Empordà) i que ha afectat unessegons els càlculs dels Agents Rurals. El cos d'emergències ha informat que les flames s'han originat la zona fronterera del coll dels Belitres, entre Cervera de la Marenda i Portbou.El vent de la tramuntana, que bufa molt fort aquest dissabte, han impulsat les flames en direcció al mar, des de la pendent de la muntanya. Ara per ara hi ha 2en les tasques d'extinció. L'N-260 es troba tallada en ambdós sentits de la marxa entre els quilòmetres 0 i 2 per aquest foc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).Desenes de persones han mostrat les imatges de les flames a les xarxes socials, on es pot veure com avancen amb rapidesa per culpa del vent. Precisament, aquest dissabte,a nou municipis de l'Alt Empordà: Cadaqués, Garriguella, Llançà, Palau-saverdera, Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga. L'entrada de la tramuntana i la calor han fet que el cos elevés alcontra incendis i que restringeix algunes de les activitats que es poden fer a l'exterior i també els accessos al Cap de Creus.L'alcalde de Portbou,, ha explicat que un dels problemes amb el que es troben els Bombers és que els camions no poden girar, perquè la carretera és massa estreta. De fet, aquesta és una llarga reivindicació per part d'aquest municipi alt-empordanès. "O travessen el foc o no poden girar. Ho hem demanat moltes vegades i a veure si aprenen la lliçó amb el que ha passat avui. Amb aquesta carretera no es pot viure en un lloc de frontera en el segle XXI", ha etzibat.Barranco tambéi ha advertit que aquest "s'assembla massa" al foc quei que va afectar més de 10.000 hectàrees. El batlle ha explicat que la zona que s'està cremant "té un valor natural important", però reconeix que la capacitat de regeneració és "alta". "El més important és que no hi hagi afectacions personals o materials", ha conclòs.

