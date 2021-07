Suspeses les proves de la vacuna espanyola en humans

Altres notícies que et poden interessar

L'equip de l'investigador espanyolno ha rebut l'autorització per part de lper començar els assajos en humans de la vacuna espanyola.Segons explica Europa Press, el CSIC no sap exactament per què no ha rebut l'autorització de l'agència. El centre biotecnològic segueix a l'espera de l'informe de l'AEMPS, que valorarà els últims assajos clínics duts a terme amb la vacuna espanyola. La mesura s'ha pres després que la vacuna hagi provocat lesions pulmonars a un mico durant l'assaig en animals, una informació que ha revelat. No obstant això, el CSIC ha desmentit que la paralització del procés sigui per la mort d'un mico.La vacuna impulsada pels doctors Mariano Esteban i Juan García Arriaza consisteix a utilitzar un virus atenuat de la família de la verola per així poder introduir la proteïna de l'espícula del SARS-CoV-2, que és la que permet que el virus entri a les cèl·lules.perquè generin anticossos contra aquesta proteïna. És un procediment que es fa servir en altres vacunes, encara que fan servir l'ARN del virus.

