Allau de crítiques a Djokovic per no aguantar la pressió després d'alliçonar Biles

Pues para saber gestionar la presión tan bien y disfrutar de ese privilegio tanto Djokovic ha ganado la mismas medallas que Simone Biles. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 31, 2021

Novak Djokovic to Simone Biles: “Without pressure there is no professional sport. If you are aiming to be at the top of the game you better start learning how to deal with pressure.”



Also Djokovic:pic.twitter.com/60gR41Im4B — εκτορας (@Hgserrano) July 31, 2021

Djokovic hace unos días sobre la retirada de Simone Biles: "La presión es un privilegio. Yo he aprendido a gestionarla".

Djokovic hace unos minutos: pic.twitter.com/5EINVHKBoH — PabloMM (@pablom_m) July 31, 2021

Djokovic to Simone Biles: 'If you are aiming to be at the top of the game you better start learning how to deal with pressure'. #SimoneBiles



Also Djokovic: pic.twitter.com/KF6yI9Dujx — Aayush Sharma (@AayushJourno) July 31, 2021

Fa uns dies la gimnasta estatunidenca, guanyadora de sis medalles d'or en anteriors JJOO, va decidir retirar-se de la competició per problemes de salut mental. A les paraules de Biles, el millor jugador del món de tenis,, li va respondre dient que "la pressió és un privilegi".Doncs bé, aquest dissabte 31 de juliol el serbi ha caigut en les semifinals masculines de tenis de Tòquio 2020 contra l'espanyol,. El número u ha perdut per 6-4, 6-7 i 6-3 i després de la seva actitud durant el partit, l'allau de crítiques no ha tardat a arribar. Djokovic-sense públic- i n'haSón moltes les persones que retreuen a Djokovic les paraules que va dir a Biles. "" i va afegir: "si el teu objectiu és estar a dalt de tot e l'esport, el millor és que comencis a aprendre a mediar amb la pressió i els moments difícils tant dins com fora de la pista".Entre els comentaris que s'han fet, hi ha el del portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats,i d'altres que li recorden que ell tampoc sap lidiar amb la pressió, tal com demanava a Biles.

