Ana Alba és escollida nova alcaldessa de Sant Andreu de la Barca

El ple s'ha celebrat presencialment de manera excepcional al teatre municipal, situat a escassos metres de l'Ajuntament, amb la voluntat que hi pogués acollir el màxim de gent possible, donades les limitacions sanitàries vigents. Entre els convidats, hi destaca el ministre de, que ha assistit convidat pel PSC.L'acte ha comptat amb un discurs de comiat del ja exalcalde,, que s'ha mostrat emocionat pel suport rebut cada any que ha assumit el càrrec, des del 1995 fins al 2021. "La transformació de Sant Andreu ha estat possible gràcies a tots vosaltres, les famílies, entitats i ciutadans que estimen el seu poble i han entès que el que volíem era millorar la ciutat", ha expressat.