Vídeo | Com fer-se un test d'antígens a casa

Altres notícies que et poden interessar

Les farmàcies s'estan fent d'or aquestes setmanes amb els. Moltes persones estan comprant-ne per participar amb més seguretat en els àpats i les trobades de Nadal, sobretot amb símptomes d'òmicron que són fàcils de confondre amb els d'un refredat. El resultat apareix en quinze minuts i es llegeix amb facilitat, sempre que s'hagin seguit bé les instruccions.LaFederació de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) explica en un tutorial, que sol costar prop de cinc euros. També ensenyen a llegir els resultats i tot allò que necessites saber si el resultat és negatiu o positiu. A banda dels tests d'autodiagnòstic per fer-se'ls a casa, algunes farmàcies fan els tests -amb un sobrecost- i comuniquen el resultat al sistema sanitari, de manera que apareixerà a La Meva Salut.Ara bé, els experts avisen que aquestes proves no són un passaport per deixar de banda les altres mesures, com la mascareta i la ventilació, i que, ja que es podria estar covant la malaltia. Així i tot, ofereixen una capa més de protecció en les festes nadalenques, perquè permet aïllar-se en cas de donar positiu.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor