Vídeo | Com fer-se un test d'antígens, pas a pas

Des d'aquest dissabte les farmàcies de Catalunya ja ofereixen tests d'antígens amb certificat mèdic oficial . També des de fa uns dies es venen els tests d'automostra per fer-se a casa. Però realment sabem com ens hem de fer aquests tests perquè siguin efectius? Què hem de tenir en compte? La(FEFAC) explica en un vídeo tutorial, pas a pas com fer-se aquesta prova. També ensenyen a llegir els resultats i tot allò que necessites saber si el resultat és negatiu o positiu.

