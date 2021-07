Vídeo | Desarticulats dos grups d'atracadors violents que actuaven a comerços d'arreu de Catalunya

Desarticulem dos grups d'atracadors violents que actuaven en establiments comercials d'arreu de Catalunya. Els 4 detinguts amenaçaven amb armes blanques i de foc simulades als treballadors, robaven diners en metàl·lic i telèfons mòbils i fugien ràpidament en motos sostretes pic.twitter.com/fccQmbGCjF — Mossos (@mossos) July 31, 2021

Tres robatoris seguits per l’A-2

Els Mossos haque formaven part de dos grups actius especialitzats ena establiments comercials d’arreu de Catalunya. A tots ells se’ls atribueix almenys sis assalts més.Les detencions es van realitzar dissabte passat, dia 24 de juliol el mateix dia que dues persones van accedir a una botiga de telefonia al districte de l’Eixample de Barcelona amb un, van amenaçar el treballador i van endur-se divuit terminals telefònics i aproximadamentDiversos testimonis que van presenciar l’assalt van intentar aturar-los quan fugien en un ciclomotor sostret. El conductor va fer diverses maniobres evasives i va envestir dos vianants, un dels quals anava en cadira de rodes.Aquest accident va comportar que un dels autors dels fets acabés retingut per diverses persones i l’altre fugís després d’intimidar amb un ganivet a la resta de vianants que volien retenir-lo. Unva iniciar un seguiment, i en dues ocasions l’autor va escometre’l amb la seva arma blanca amb la intenció deFinalment, el detingut va empentar el propietari d’una motocicleta que estava aparcada per endur-se-la, moment en el qual l’agent fora de servei va aconseguir detenir-lo.Les gestions de la investigació han permès aportar els indicis suficients com per atribuir-los dos robatoris violents més a una altra botiga de telefonia i a un hotel els dies 13 i 22 de juliol, on es van emportar telèfons mòbils per valor dei uns 400 euros més de les caixes registradores, ambdós a Barcelona. Els dos detinguts sumen un total de. Entre el mes de febrer i el moment en que són un dels autors suma vui antecedents, tots per fets violents.El mateix dia 23 sobre les 23.15 hores dues persones que es desplaçaven en motocicleta van accedir amb els cascs posats i amba una sala de jocs del barri de Balàfia de, van amenaçar un treballador de l’establiment provocant-li un tall, i finalment van marxar sense aconseguir endur-se res.Una mitja hora després es va rebre un avís d’un establiment hoteler desegons els qual dues persones que es desplaçaven en motocicleta havien intimidat amb unals treballadors i s’havien endutde la caixa de l’establiment. Una hora més tard, les mateixes dues persones van amenaçar amb el mateix ganivet la treballadora d’un restaurant i van llençar la caixa registradora a terra produint danys i emportant-se unsUn cop es va tenir coneixement dels tres robatoris, de la ruta de fugida i la descripció dels autors, els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van fer un tancament de la zona i van localitzar els dos individus circulant per. Els dos autors van efectuar diverses maniobres evasives de manera temerària per evitar l’acció policial fins que finalment van ser detinguts. Durant l’escorcoll, se’ls va trobar diners en efectiu i diversos objectes que permetien relacionar-los amb els robatoris amb violència de Lleida, Mollerussa i Fonolleres.Els detinguts són veïns derespectivament. A aquest últim, li consten 54 antecedents policials, la majoria per robatoris. Un cop identificats, es va poder comprovar que un dels detinguts era un dels tres integrants del grup d’atracadors que el passat dia 5 de juliol van dur a terme un robatori violent ambsimulades a una sala de jocs a Barcelona.La investigació de la Divisió d’Investigació Criminal de Barcelona va permetre relacionar els tres integrants del grup amb un total dei intimidació comesos en tres mesos a establiments comercials de Barcelona, Ripollet, Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat i Viladecans.

