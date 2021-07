Interior dissol la guàrdia presidencial de Torra i crea una unitat d'escortes als Mossos

Laque va crear l'expresident de la Generalitat,, ja és història. L'actual conseller d'Interior,, vol passar pàgina i ha creat unaque s'encarregaran de la protecció presidencial i també d'altres autoritats que ho requereixin. La decisió serà oficial el pròxim dimarts, 3 d'agost, en el Consell Executiu, segons apunta en un article La Vanguardia.L'objectiu d'Elena és facilitar la coordinació operativa i millorar l'eficiència dels recursos. Així doncs, aquesta unitat deixarà de dependre del departament de Presidència iés a dir, del director general de la policia catalana,Aquesta és una decisió avalada pel president,, ja que va ser ell qui va expressar la voluntat de mantenir els escortes de Mossos prescindint de l'Àrea de Seguretat Institucional (ASI), creada el gener del 2019.La nova unitat s'encarregarà, d'una banda, de la. Això vol dir de la seguretat del president Aragonès però també dels expresidents Torra, Mas i Montilla. Queden exclosos Pujol -que va renunciar-hi-, Puigdemont -que no té l'aval del Miniseri-, i Maragall -per les circumstàncies personals-.Aquesta divisió també s'encarregarà de laaixí com del domicili d'Aragonès i aquells edificis que es determinin des de Presidència. De l'altra, el nou equip de la policia catalana també serà l'encarregat de brindar protecció a totes les autoritats i personalitats del Consell Executiu i aquelles que ho requereixin.

