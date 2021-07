El sector turístic espera salvar l'agost amb visitants de proximitat i reserves d'última hora

Després d'un any encara de pandèmia, elde Catalunya espera poder salvar el mes d'amb visitants de proximitat iMentre algunes cases rurals del Pirineu i càmpings podrien fregar el ple absolut, altres zones de Catalunya com la costa del Maresme i el Baix Llobregat esperen una ocupació de mínims per l'elevada dependència del turisme estranger.Per la seva banda, els hotelers dehan assumit que "l'estiu està perdut", segons apunta el reportatge de l'ACN. A la, l'esperança és el turisme espanyol i que una millor evolució epidemiològica ajudi a "salvar la temporada" amb la visita del turista rus, anglès i irlandès. A laels responsables de càmpings i agents turístics es mostren optimistes però sense arribar a nivells d'ocupació del 2019.En canvi, el sector turístic lleidatà sí confia a igualar els nivells de l'estiu del 2019 quan es va assolir el rècord absolut a la demarcació i encara l'agost amb bones expectatives d'ocupació. Les reserves als hotels deles mouen actualment entre el 80% i el 90% i la Federació d'Hostaleria de Lleida preveu que molts establiments freguin la plena ocupació, especialment durant els caps de setmana de les tres primeres setmanes del mes. A les comarques de la plana de Lleida les xifres seran inferiors.Si es fa referència a l'ocupació als establiments derondarà el 100% al Pirineu mentre que al pla oscil·larà entre el 60 i el 70%. El sector ha rebut algunes cancel·lacions de reserves per la prohibició de reunions de més de deu persones però s’estan cobrint amb grups més petits.Pel que fa als, les reserves mantenen un bon ritme arreu de la demarcació i preveuen una ocupació d'entre el 95 i el 100% la primera quinzena d'agost i nivells també alts la resta del mes. Fa dies que no hi ha bungalous lliures per a l'agost mentre que les zones d'acampada estan al 80% però esperen que també s'acabaran omplint. La majoria de turistes que visitaran aquest estiu les comarques de Lleida són catalans.Des de la(FIHRT) veuen el mes d'agost com "una taula de salvació" per afrontar una tardor que auguren "molt dura". El gerent de la FIHRT, Daniel Brasé, recorda que el 30 de setembre acaba l'acord per als ERTO, i veu aquesta data com "una espasa de Dàmocles".Brasé, en representació de 46 gremis del sector, critica laper part de l'administració, i reclama que s'estableixi el passaport sanitari per poder accedir a hotels i restaurants. "Hem de promoure el concepte d", defensa, mentre pregunta: "Què millor que demostrar que tots els clients estan vacunats?".

