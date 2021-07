El govern espanyol s'obre a demanar passaport Covid als bars més endavant

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu del govern espanyol,, ha descartat per ara la possibilitat d'implantar elper entrar a interiors d'establiments de restauració o oci, però. Es tracta d'una petició plantejada per diverses autonomies.En roda de premsa aquest divendres després de la conferència de presidents, la portaveu ha dit que impedir l'accés "a persones que no han tingut l'oportunitat de ser vacunades" seria una "estigmatització de la població més jove". Per tant, La Moncloa ha rebutjat estudiar-ho fins que no s'hagin assolit els objectius de vacunació.El documentper a altres usos, amb l'objectiu d'incentivar la vacunació. A França es requerirà el document per accedir a restaurants, centres comercials i transports interurbans. A Itàlia, des de la setmana vinent serà necessari per seure a l'interior dels restaurants A Espanya demanen el certificat per accedir a l'interior dels bars a Cantàbria i Galícia. Canàries ho va aprovar, però el Tribunal Superior de Justícia autonòmic va atendre un recurs d'una patronal hostalera i va suspendre la mesura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor