El Grec tanca una edició «excepcional» amb una ocupació mitjana del 80%

Elabaixa aquest dissabte el teló d'una edició "excepcional", que ha assolit un 83% d'ocupació mitjana. Malgrat la pandèmia, el festival ha pogut tirar endavant amb unes xifres que s'acosten "molt" a les d'una edició "ordinària", segons ha explicat el seu director,Pel Teatre Grec, que ha estat l'epicentre del certamen, hi han passat 41.447 d'espectadors, que representa una ocupació del 86%. En aquest escenari fins a 55 sessions han penjat el cartell d'entrades venudes.Pel que fa alsl'ha estat. Més enllà de les xifres, l'organització ha destacat la "qualitat artística" de les produccions i les "singularitats" de la programació."El sentit públic és el que fa que sigui un festival diferent dels altres que es fan a la ciutat", ha destacat Casadesús. En la mateixa línia, el director de Programes Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha assegurat que el Grec "és un exemple de festival públic" perquè "connecta" amb la ciutat de Barcelona i garanteix "l'accés a la cultura".Des de l'organització han reiterat que l'edició del 2021 ha intentat "tornar a la màxima normalitat", després d'un Grec 2020 "clarament diferent". Així, tot i les restriccions d'aforament, el festival ha pogut tirar endavant el gruix de la programació sense incidències. Tan sols: FIQ, del Groupe Acrobatique de Tanger, i el concert d'Imany a la Sala Barts. Hi ha hagut tres funcions anul·lades per contactes estrets dels artistes i algunes sessions s'han readaptat. A més, quatre espectacles s'han posposat a la tardor (Combat de negre i de gossos, Annobon, Marina Herlop i Itaca Band).Amb tot, el Grec 2021i ha registrat 107.888 espectadors, xifra que supera la del 2018 (107.451). Tenint en compte les restriccions d'aforament al 70%, el director del festival ha explicat que aquesta similitud es deu al fet que més sales participen en el festival, de manera que hi ha més propostes. A més, enguany el festival s'ha allargat una setmana més en comparació amb l'edició del 2020, cosa que, segons ha avançat Casadesús, no repetiran els pròxims anys.De cara al futur, Caramés ha confirmat que Casadesús seguirà al capdavant del certamen, almenys durant els dos pròxims anys per tal de "consolidar" els canvis que s'han posat en marxa. Després d'haver posat el, en els dos anys vinents el festival es proposa un díptic sobre Europa. Així, el 2022 es centrarà en els textos fonamentals de la cultura europea, mentre que el 2023 serà sobre les futures generacions. "Hi ha un qüestionant sobre el que és Europa i el festival pot posar sobre la taula propostes que ajudin a aquestes preguntes", ha justificat Casadesús.En la mateixa línia, la intenció és que durant els pròxims anys passin per Barcelona creadors europeus que encara no s'han vist. Així, Casadesús ha reiterat la importància de l'associació que el Grec ha fet amb els. "El repte principal és posar Barcelona al dia de molts artistes que no han estat aquí, hem de trencar aquest aïllament que ha tingut la ciutat respecte al teatre internacional", ha apuntat el director. Casadesús ha aclarit que això no implica deixar de banda els creadors locals.

