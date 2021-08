Simone Biles, l’última icona que posa al mapa la salut mental

Simone Biles, durant aquests JJOO Foto: Europa Press

Els atacs a Biles: masclisme o exigència esportiva?

Osaka, Rousey, Williams i Catlin Foto: Europa Press

La darrera d'una llista llarga d'estrelles i icones

Iniesta, Phelps, Abrines i Agassi, alguns esportistes que han admès problemes mentals Foto: Europa Press / ACN

Les icones esportives que han caçat la glòria en uns Jocs Olímpics es poden comptar amb els dits de les dues mans. Les llegendes, amb una de sola., és una d'aquestes esportistes que ha deixat una empremta mundial a tots els nivells.Guanyadora de sis medalles olímpiques,Biles ha estat la incontestable protagonista de les portades esportives de la setmana. El motiu: dir prou, retirar-se de la competició olímpica sense participar en cap prova i afirmar que pateix problemes de salut mental que la inhabiliten. La jove gimnasta, de 24 anys i nascuda a Columbus (Ohio), ha vist com el món, de forma unànime, se l'ha escoltada amb comprensió.La història de la Biles és el relat de la superació, de l'entrega i de la resiliència davant una immensa llista d'adversitats, amanida amb la pressió d'un esport carregat de tanta exigència com és la gimnàstica. Dos anys després de la seva gesta històrica a Rio,que tot l'equip femení dels EUA havia patit a mans del metge de la selecció olímpica,. Era un últim capítol personal funest, que s'afegia a una riuada de desgràcies que, durant des de la més tendra infància, Biles havia hagut de superar. Ella i els seus germans van haver de ser separats de la mare, alcohòlica i drogaddicta, que els va desatendre.Tot aquest còctel de condicionants personals desemboquen en la decisió de Biles de no participar en cap de les proves col·lectives ni individuals a les quals optava a medalla als Jocs de Tòquio.. Haig de fer el millor per mi i concentrar-me en la meva salut mental", va relatar. Les seves sinceres i contundents declaracions van significar un immens cop a l'esport. La confessió de problemes de salut mental per part d'una atleta o esportista no és exclusiva de Biles, però sí que ho és fer-la abans d'una competició a tan alt nivell, amb sinceritat i expressant-ho en primera persona.La decisió és encara més transcendent per la mala relació de Biles amb la selecció dels Estats Units. Marcada de ben a prop des de l'escàndol sexual de Nassar,-fins i tot públicament, en una zona mixta dels Jocs Olímpics de Tòquio, tal com explica l'enviat especial d'El Mundo- pels serveis de comunicació del. Biles ha tornat a posar sobre la taula una problemàtica complexa, incompresa i desatesa en un món, el de l'esport, marcat per l'èxit, les històries de superació i els mantres de sacrifici per aconseguir arrencar els fruits de la victòria d'un arbre infernalment alt.La figura de Biles va molt més enllà de l'esport que practica, que gaudeix només d'una gran visibilitat durant els Jocs Olímpics. Després de la gesta a Roo, la gimnasta va fer un gir a la seva carrera i va decidir convertir-se en un exemple per a les nenes i adolescents.i es va comprometre amb Athlete, una marca que aposta majoritàriament per les dones.És en aquest context que certa onada de les crítiques que ha rebut Biles -també de col·legues esportistes- estan condicionades perquè és una dona, i jove. Una situació similar va rebre la tenista japonesa, amb problemes d'ansietat i de depressió davant l'exposició constant de la premsa. Les crítiques van ser ferotges, per "no saber aguantar una situació d'aquestes característiques"., la més prolífica jugadora de tenis del circuit WTA, va admetre depressió postpart després d'una de les derrotes més dures que ha patit mai. I la lluitadora, campiona de la UFC, va admetre que la pressió i l'exposició l'havien abocat a idees suïcides, tot i el seu èxit.El cas més sonat va ser el de la ciclista olímpica de només 23 anys,després de patir una profunda depressió. El seu pare va admetre que la seva filla "no sabia gestionar les immenses expectatives que s'esperava d'ella", després d'aconseguir diverses medalles d'or en els mundials de ciclisme i una plata a Rio. La majoria de les grans esportistes d'elit s'han mostrat molt crítiques per un sistema d'exigència i sacrificis que les jutja abans per ser dones que per ser esportistes."Si el teu objectiu és estar al cim del teu esport, el millor és que comencis a aprendre a gestionar la pressió i els moments difícils". Són paraules de, que va decidir picar el crostó a Simone Biles per decidir retirar-se de la competició olímpica.en un ambient engalanat constantment de sacrificis, entrenament i "actituds guanyadores", com és l'esport de màxima competició.La llegenda de la natació i l'atleta amb més medalles de tots els temps,, va confessar haver patit una profunda depressió (amb tendències suïcides) durant la seva daurada etapa olímpica. Els jugadors de l'NBAvan admetre patir depressions, que vivien en el silenci per la ferotge competitivitat del bàsquet professional nord-americà. En aquesta lliga també va patir amb molta duresa, que va apartar-se delsper una profunda depressió. Va rebre el suport del seu capità i estrella, Russell Westbrook.El nadador olímpico els futbolistes, han confessat episodis d'ansietat o depressió en en passat. El porter, que es va suïcidar, segurament n'és el cas amb final més dramàtic. El tenista Robin Soderling, que va admetre pensaments suïcides o la llegenda de la NFL,, un dels únics jugadors que ha admès problemes mentals en un ambient tan testosterònic i masculinitzat com el del futbol americà, en són altres exemples.Simone Biles és la darrera icona que situa al mapa les problemàtiques mentals, que encara avui exigeixen solucions, tractament i visibilització.

