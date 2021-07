La dona assassinada al Bages va presentar denúncia contra la seva parella per violència verbal

Laaquesta matinada a(Bages) va presentar a l'abril unapercontra la seva parella. Segons ha informat el(TSJC), existia ja un procediment obert al jutjat de violència sobre la dona deper aquests fets, i el judici s'havia de celebrar el proper mes d'octubre. El mateix jutjat tramitava el procediment civil dede la parella.Elsinvestiguen la mort de la dona com un possible. Han rebut l'avís per un incendi de matolls, i al lloc hi han trobat dos cossos. El de la dona, totalment calcinat, i el de l'home, que s'ha penjat dins del vehicle. Al cotxe també hi havia una menor viva, que ha estat traslladat a l'hospital mentre labusca algun familiar que se'n pugui fer càrrec. La causa la pilota el jutjat d'instrucció 2 de Manresa, en funció de guàrdia. Els dos morts eren veïns de Terrassa.La policia ha rebut un avís d'un incendi al costat de la carretera BV-1229, poc després de les tres de la matinada d'aquest divendres. En arribar-hi, han localitzat un vehicle amb un home i una nena petita al seu interior. Quan ha arribat el(SEM) ha certificat la mort del conductor i ha assistit a la nena, que estavaperò fora de perill. Posteriorment, a uns metres d'on es trobava el vehicle, els policies han localitzat el cos sense vida de la dona, que estava completament calcinat a una zona de matolls també cremats.Poc abans de les 10 del matí ha arribat lai una hora després ha arribat la comitiva judicial i funerària per fer l'aixecament dels cadàvers. El jutge d'instrucció de Manresa, el fiscal i el forense han fet l'aixecament a quarts de dotze, i a quarts d'una una grua s'ha endut el cotxe. En aquests moments la causa es troba oberta en el jutjat d'instrucció a l'espera de rebre la informació policial o informe forense que permeti identificar, judicialment, els dos cossos.

