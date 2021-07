Arxivada la investigació contra Colau per subvencions atorgades a entitats socials

La Fiscalia ha arxivat la investigació contra l'alcaldessa de Barcelona,, per subvencions atorgades a entitats socials. Ho ha avançat elDiario.es i ho ha pogut confirmar. L'associació Abogados Catalanes por la Constitución va denunciar un conjunt de subvencions a l'Observatori DESC, la PAH, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres perquè considerava que eren irregulars.La denúncia assegurava, frau en la contractació, tràfic d'influències i malversació. La mateixa alcaldessa Colau va assegurar el març d'aquest any que no hi havia cap mena de causa possible i que tot estava dins del marc de la legalitat. Ara, la Fiscalia ho ha descartat i ha arxivat la causa.Colau ja va remarcar en el moment d'assabentar-se de la denúncia que el conveni de col·laboració amb aquestes entitats socials provenia de la legislatura de Xavier Trias al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, descartant així cap influència del seu govern.