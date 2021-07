Absolts el portaveu del Sindicat de Llogaters i dos inquilins per una protesta contra una immobiliària

Absolts el portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, i dos inquilins que van protagonitzar, juntament amb desenes d'activistes, una protesta en un centre d'estètica propietat de la mateixa família que els llogava el pis. La jutgessa no veu provats els fets i, per tant, els absol.



La Fiscalia els demanava tres anys de presó a cadascun per coaccions i violació de domicili. Els llogaters volien renovar el contracte però alhora demanaven que la propietat arreglés importants desperfectes. Com no van rebre cap mena de resposta, el sindicat va ocupar durant unes hores el local també propietat de la família, com sol fer en altres ocasions.

Les acusacions acusen Palomera i els dos llogaters d'un pis del carrer Floridablanca, al barri de Sant Antoni, Alpha i Fran, per un delicte de coaccions i un altre de violació de domicili de persona jurídica. La mobilització del sindicat va ser el 17 d'octubre del 2018 a l'Institut de Bellesa Francis, a la Ronda Sant Pere, per protestar contra l'"assetjament immobiliari" que patia la parella per part dels propietaris del seu bloc i que alhora posseïa el centre d'estètica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor