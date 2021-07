​Els usuaris de les platges metropolitanes fan una despesa mitjana d'uns 4,9 euros per visita

La més freqüentada, a la capital

Els visitants de lesde l'solen fer una despesa de mitjana de 4,9 euros al mes de juliol. Així ho detalla l'estudi "L'impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes", que ha impulsat l'(AMB) i l'(IERMB), que destaca que la despesa total per setmana del conjunt de platges s'eleva als. En el mateix informe s'assenyala que la platja amb major despesa mitjana per visita és la de Barcelona Sud, si bé les que tenen una despesa total agregada més alta es troben als extrems, a les àrees nord i sud, on hi ha Badalona, Sant Adrià de Besòs, Montgat, Gavà i Castelldefels.L'estudi s'ha fet a partir d'avaluar el, i que permet veure que la valoració mitjana que fan els visitants de les platges metropolitanes se situa en uns, un rang similar al que es té de les platges de la, i que suposa uns 120 milions d'euros anuals. "A l'estudi també preguntem per primer cop sobre la despesa que fa la gent que visita la platja i trepitja la sorra, que se situa en uns 4,9 euros, i que suposa que en una setmana tipus del mes de juliol parlem de 2,2 milions d'euros", explica Elena Domene, cap de l'àrea de Sostenibilitat Urbana de l'IERMB.En l'estudi també s'hi ha aplicat les conegudes com a Taules Input-Output (TIO) de Catalunya de 2011, i que es van actualitzar al 2014, per estimar els efectes econòmics de les platges. "Durant un any s'estima que aquest impacte total anual a les platges de l'AMB és d'uns", afegeix Domene.L'informe assenyala que les platges més ben valorades no sempre són les que comporten una major despesa econòmica, donat que n'hi pot haver que no disposin de serveis, com ara guinguetes o lloguer de patins aquàtics, entre d'altres. "La platja amb una major freqüentació, segons l'estudi, és la de Barcelona Sud, a la capital catalana, on hi ha tot de serveis a tocar, entre ells de caràcter comercial, i també una millor accessibilitat, motiu pel qual és on s'hi fa més despesa de tota la costa metropolitana. No obstant, la despesa més alta agregada es concentra als dos extrems, a les platges de les àrees Nord i Sud 2."Es tracta de les platges que al nord serien de les localitats de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Montgat, i al sud Gavà Castelldefels", explica Vittorio Galletto, cap de l'àrea d'Economia Regional i Urbana de l’IERMB.

