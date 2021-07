Deliveroo es planteja marxar de l'Estat espanyol per l'entrada en vigor de la «llei rider»

La plataforma britànica de repartiment a domicilies planteja marxar de l'Estat espanyol per l'entrada en vigor de la, que obliga a lesregular els empleats considerats com a. En un comunicat, l'empresa ha explicat que realitzaràentre els seus treballadors sobre el cessament d'activitats a, que representa "menys del 2% del valor brut de transaccions" del primer semestre.La companyia ha arribat a la conclusió que obtenir una posició de mercat de primer nivell requeriria una"amb un rendiment potencial molt incert a llarg termini que podriat". Aquesta decisió pot comportar que, qui Deliveroo considera que no són treballadors però depenen de l'empresa, perdin la feina, així com, segons informen fonts de la plataforma.En cas que decideixi posar fi a les seves operacions, la plataforma assegura que els treballadors disposaran d'un "adequatque compleixi amb totes les normatives i la legislació local". La proposta de marxar de l'Estat espanyol reflecteix la intenció de l'empresa de centraren els altres mercats en què opera. Deliveroo preveu que el procés de consulta col·lectiva comencii durarà aproximadament un mes."La decisió de plantejar el cessament de les nostres operacions a l'Estat espanyol no ha estat presa a la lleugera", ha assegurat, el director internacional de negoci de Deliveroo, abans d'agrair "a tots els restaurants que han treballat amb Deliveroo a l'Estat", així com als "apreciats clients", als "excepcionals i sempre voluntariosos" riders.Segons Deliveroo, aquesta proposta no afecta les orientacions per a tot l'any comunicades anteriorment sobre el creixement anuali sobre

