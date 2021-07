La justícia europea retira la immunitat a Puigdemont

El(TGUE) ha retirat aquest divendres la immunitat parlamentària a l'expresident de la Generalitati als altres eurodiputats de Junts,perquè no veu risc de detenció. D'aquesta manera, ha revocat la decisió cautelar que va adoptar el 2 de juny, quan va decidir concedir-los temporalment la immunitat davant del risc de detenció. Ara, el tribunal considera que ja no existeix aquest risc i dona per suspeses les euroordres contra els exiliats.El tribunal de primera instància de la UE, amb seu a Luxemburg, assegura que Puigdemont, Comín i Ponsatí mantenen la protecció parlamentària per anar als plens de l'Eurocambra a Estrasburg. El TGUEde la demanda en els pròxims mesos. Tot plegat neix d'un recurs de la defensa dels eurodiputats contra la decisió del Parlament Europeu d'acceptar el suplicatori sol·licitat pel Tribunal Suprem. Els dirigents independentistes consideren que se'ls van vulnerar drets durant el procediment.L'advocat de Puigdemont,, sosté que la decisió que ha pres el TGUE és "positiva". A través de Twitter, Boye ha explicat que el tribunal europeu considera que no són necessàries les cautelars perquè els tres eurodiputats "conserven la immunitat de l'article 9.2" (immunitat de desplaçament) i les ordres de detenció han quedat suspeses per les qüestions prejudicials sol·licitades peral(TJUE). També per Twitter, Puigdemont ha dit que les euroordres estan "suspeses" i ha recomanat prendre "til·la" davant del "relat de certa premsa espanyola".En cas que hi haguessin canvis, diu Junts -que manté que, ara com ara, els drets polítics dels eurodiputats "no corren perill"- el TGUE hauria dei, si ho considera, les tornaria a reactivar i per tant retornaria la immunitat la immunitat als tres dirigents independentistes.Fins ara, gràcies a la immunitat, els eurodiputats depodien moure's lliurement per Europa excepte a Espanya, que es resisteix a acceptar la prerrogativa parlamentària. Puigdemont, Comín i Ponsatí van perdre la protecció el 9 de març, més d'un any després que Llarena fes la sol·licitud del suplicatori. Ara com ara, les euroordres estan bloquejades a l'espera que el TJUE es pronunciï sobre les prejudicials que va presentar el magistrat del Suprem. En aquest cas, les defenses també són optimistes.

