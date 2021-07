La CCMA demana 7 milions d'euros al Govern per les pèrdues en publicitat

, contra les cordes.(CCMA) ha demanat al Govern de la Generalitat una aportació extraordinària de 7 milions d'euros per la caiguda d'ingressos en publicitat. Segons ha explicat la presidenta en funcions de la corporació,, aquestes pèrdues són provocades per la crisi de la pandèmia. Els recursos, assegura, són necessaris "per mantenir els programes de la tardor de TV3 i Catalunya Ràdio"."No són per fer nous programes i continguts,, ha explicat. Llorach ha informat que el 2020 es van ingressar 10 milions d'euros menys en publicitat en comparació a l'any anterior, però que es va compensar aquest import amb l'aturada de la producció pel confinament total. Aquest any només es preveuen recuperar 3 milions d'euros d'ingressos en publicitat.