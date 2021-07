Detingut el raper Morad per agredir agents dels Mossos després de saltar-se el toc de queda

Los Mossos d'Esquadra han detingut el jove raper Morad, de 22 anys, al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat per enfrontar-se a diversos agents de la policia catalana, agredint-los, després de saltar-se el toc de queda. El cantant va ser detingut el passat 17 de juliol a les tres de la matinada, després que diversos veïns truquessin a la Guàrdia Urbana i als Mossos per l'enrenou que estaven realitzant Morad i diversos amics seus al carrer.





Dues patrulles es van personar al lloc dels fets per recriminar l'actitud dels joves icontra els agents. Segons expliquen els dos cossos policials, el mateix Morad va intentar agredir un dels policies. Va ser reduït i detingut per atemptat contra l'autoritat i resistència. També el van denunciar per saltar-se el toc de queda. A més a més, se li va requisar un taser.Uns altres dos joves que estaven amb el raper també van ser denunciats per desobediència als agents i que els van increpar quan els van dir que havien de tornar a casa pel toc de queda. No és la primera vegada que detenen a Morad o té problemes amb la policia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor