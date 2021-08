El guanyador de «Pasapalabra» revela en què s'ha gastat part del premi

, últim guanyador del famós concurs televisiu, va reaparèixer dimarts en la seva primera entrevista com a flamant vencedor. En una conversa aamb la presentadora que substitueix Susanna Griso, Lorena Garcia, el jove ha explicat com li ha canviat la vida haver-se endut el pot del programa, d'1.828.000 euros. El seu programa final va ser un dels més vistos de l'any a la televisió, amb una gran expectació (i emoció) per la seva victòria.En aquesta situació, Díaz ha volgut explicar en què s'ha gastat els primers diners del premi. "Si t'ho pots creure, en el primer que m'ho he gastat h, explicava entre rialles, davant la mirada atònita dels tertulians del programa d'Antena 3. A més a més, el guanyador de Pasapalabra ha relatat que podrà independitzar-se i marxar a viure sol.Encara que aquestes hagin estat les seves "primeres compres", Pablo Díaz ha assegurat que els diners del premii serviran per ajudar als seus pares. La compra de les consoles, va voler deixar clar, va ser un mer caprici per a relaxar-se "després de tanta tensió pel programa".

