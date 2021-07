Extradeixen a Catalunya els pederastes fugits que gravaven pornografia infantil a Tortosa

Els dos pederastes fugits quan se'ls jutjava a l'Audiència de Tarragona el novembre del 2019 han estat extradits a una presó catalana com a, segons ha avançat El Periódico. El 18 de novembre l'Audiència els va declarar en rebel·lia, una setmana després que els dos acusats deixessin d'assistir a les sessions de la vista. A tots tres els van detenir el 2015 quan es va descobrir que captaven menors per produir material pornogràfic en un pis de Tortosa a canvi de petites quantitats de diners.Els dos fugats, d'origen francès, són els principals acusats: Jean Luc Aschbacher, que s'enfrontava a 1.179 anys de presó, i Christian Arson, per a qui la Fiscalia demanava 720 anys de privació de llibertat. El tercer fugit és Youness en Naciri. El maig passat laels va detenir a Sieis Forns Iei Plaias. Hi ha un tercer acusat també en rebel·lia que ja no va comparèixer ni a l'inici de la vista i que continua desaparegut. Quatre persones més van ser condemnades a penes de fins a 57,5 anys de presó.Segons va relatar la Fiscalia en el judici als quatre implicats en la trama que sí van poder ser jutjats, José Cardona i Martín Rafael Chanzá, arrestats a València; Fernando Aguilera, un exertzaina detingut a Biscaia, i Miguel Avilés, arrestat a Cubelles (Garraf), tots ells amb antecedents, la xarxa es dedicava a abusar sexualment de menors i gravar pornografia infantil.L'alerta d’unva permetre destapar el grup i detenir set persones el 2015 a la capital del Baix Ebre, Cubelles, Xàbia, València i Barakaldo. Inicialment, la Fiscalia demanava, en conjunt, 6.317 anys de presó.La intervenció dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil va permetre desmantellar la xarxa i comprovar que havien captat els menors a, entre d'altres indrets. Es van poder identificar 103 víctimes, algunes de les quals eren menors tutelats a qui pagaven entre deu i vint euros a canvi d'actes sexuals.L'Audiència tarragonina va condemnar a penes d'entre 7,5 anys i 57,5 anys de presó els quatre individus jutjats per unper un de distribució de material pornogràfic elaborat amb menors d'edat, i per sis delictes d'abús sexual a menors.D'esta manera es considerava desarticulada la xarxa més gran de pornografia infantil detectada a l'Estat, en el marc de la qual es van intervenir més d'un milió d'arxius de contingut pornogràfic.

