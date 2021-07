Admeten a tràmit una querella contra Vergés per la vacunació a la Guàrdia Civil

Altres notícies que et poden interessar

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Barcelona ha admès a tràmit una querella contra l'exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya,, per haver exclòs els agents de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya del procés de vacunació de la Covid-19. La querella ha estat interposada per, que exigeix reparar "el dany moral" i "depurar responsabilitats".ja va ordenar la vacunació dels agents de la Guàrdia Civil "sense cap excusa garanteixi immediatament i sense dilacions". L'anterior consellera de Salut ja va afirmar el passat abril que en cap moment s'ha negat a vacunar els agents, sinó que el retard es deu a la suspensió de la vacunació amb Astrazeneca. "Han quedat aturats tots els col·lectius essencials", ha recordat, i ha lamentat que la justícia vulgui fer "excepcions" que no són "adients".: "Els tribunals interfereixen en la gestió de la pandèmia, i aquesta vegada interfereixen en una estratègia de vacunació estatal que no hem decidit només nosaltres". L'acte, a què ha tingut accés Europa Press, estipula que contra la present resolució es pot interposar recurs d'apel·lació de cinc dies, sense perjudici de poder formular potestativament recurs de reforma en el termini de tres dies.

