Mata la seva parella i se suïcida en una carretera del Bages

Elstreballen des de poc després de les 3 de la matinada d'aquest divendres en uni posterior suïcidi al terme de Sant Vicenç de Castellet, al Bages, a la carretera que uneix al Pont de Vilomara amb aquesta població, la BV-1229, just sota el pont de l'autopista. Els Mossos han rebut l'avís d'unEn aquest punt, els Mossos d'Esquadra s'han trobat amb. Una dona, que, i un home que s'ha. Dins del vehicle també hi havia un, però que hauria estat testimoni dels fets. Els Mossos d'Esquadra només han confirmat al diari l'existència dels dos cadàvers amb signes de violència.Els Mossos d'Esquadra treballen ara mateix en ladel grau de parentiu que hi havia entre els dos difunts, i el menor trobat al lloc dels fets. Al llarg del matí donaran més detalls dels fets.

