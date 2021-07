​Caixabank obté un benefici ajustat de 1.278 milions en el primer semestre davant els 205 del 2020

Primera part de la fusió "amb èxit"

marcat per les provisions de l'entitat amb motiu de la pandèmia. El resultat incorporant Bankia a partir del segon trimestre es va situar en els 4.181 milions un cop comptabilitzats els impactes extraordinaris de la fusió, l'aportació positiva neta a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç i la negativa de 1.397 milions del procés de reestructuració de personal i altres despeses associades a la integració, segons ha informat l'entitat a la. Caixabank ha anunciat, d'altra banda, la intenció d'abonar un 50% del dividend en en l'exercici del 2022.El grup Caixabank va sumarincloent-hi recursos i crèdits dels clients, i uns actius de 674.000 milions d'euros. Actualment, l'entitat disposa d'un quota de mercat del 25% en els principals productes, com els fons d'inversió, dipòsits i crèdits a llars i empreses.D'altra banda, si es pren com a referència el compte proforma que suma els resultats de Caixabank ien el primer semestre del 2020 i d'aquest any –sense considerar els aspectes extraordinaris relacionats amb la fusió- el benefici es va situar en els 1.343 milions d'euros en comparació amb els 347 milions de fa un any. En aquest context, els ingressos core es van situar en els 5.641 milions d'euros, un 1,2% més.El margeva ascendir a 3.275 milions d'euros durant els primers sis mesos de l'any, un 2,3% menys respecte el mateix període de l'any passat, per a caiguda dels ingressos de crèdit, la reducció dels tipus d'interès i al canvi d'estructura de la cartera. També cal sumar-hi el canvi d'estructura de la cartera, amb més pes dels préstecs ICO i crèdit al sector públic i menys aportació al finançament al consum.Elsvan ser de 152 milions d'euros inclouen els resultats de Telefónica i el Banc Foment d'Angola per 51 i 98 milions respectivament. Els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació (217 milions d'euros) es recuperen en el context de la millora de la pandèmia (+79% respecte del primer semestre de l’exercici anterior i +45,1% respecte del primer trimestre del 2021).Malgrat l'increment dels ingressos core i de participades, eles redueix un 0,6%, principalment pels resultats inferiors d’operacions financeres (-68,4%) i les càrregues superiors registrades en altres ingressos i despeses d’explotació (+12,2%).El conseller delegat de l'entitat,ha celebrat que la primera part de la fusió completada durant aquest període s'hagin complert "amb èxit", així com l'acord laboral amb els treballadors, que es traduirà en la sortida de 6.452 persones. Precisament, aquest mateix divendres finalitza el període d'adhesió a l'expedient per part dels treballadors que vulguin acollir-s'hi.En aquest context, Gortázar ha aplaudit també que Caixabank ha mantingut "la fortalesa del balanç" en un entorn "tan compleix i de plena integració". En aquest sentit, ha destacat que ha assolit "les millors taxes de la gran banca a Espanya i un elevat ritme d'activitat comercial". D'altra banda, ha anunciat la intenció de revisar a l'alça elsde costos, des dels 770 milions d'euros previstos inicialment fins als 940 milions.Quant als, el consell d'administració va aprovar aquest dijous un pagament del 50% del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris després de la fusió amb Bankia que es materialitzarà en un sol abonament en l'exercici del 2022.

